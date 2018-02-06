Мобильные платежи: как это работает на самом деле

Информационное противостояние вокруг инициативы Нацбанка запретить пополнение электронных кошельков с баланса мобильных телефонов разворачивается в СМИ, социальных сетях и кулуарах парламента.

В этом обзоре — попытка абстрагироваться от интересов той и другой сторон и рассмотреть механизм работы мобильного кошелька нейтрально, по факту.

Кто денежками ворочает?

В первую очередь, неверно представлять этот спор как конфликт между сотовыми операторами и банками. Якобы мобильные операторы собираются заняться финансовыми потоками. Но это принципиально не так, и вопрос таким образом «сотовики» не ставят и не планируют! Мобильные платежи — это не платежи с баланса сотового оператора. Сотовый оператор не может предоставлять платежные услуги, а только услуги связи. Следовательно, сервисы платежных кошельков всегда будут находиться в банке. Электронные кошельки мобильных операторов функционируют в партнерстве с банками, эмиссию и контроль потоков электронных денег осуществляет только банк.

Сотовый оператор только пополняет кошелек, ничего больше он по нему не делает. Не перечисляет деньги и не снимает их, только берет с баланса, грубо говоря, за свои услуги, то есть за связь — как при обычной оплате телефонных переговоров.

Речь идет не о новых держателях капиталов, а о новой форме предоставления услуг. Это важный нюанс, в контексте которого необходимо рассматривать всю ситуацию.

«Дос-Кредобанк» — сегодня партнер всех сотовых операторов в Кыргызстане. Никаких особых преимуществ у этого банка нет, просто он на момент старта услуги был технически готов и открыт к сотрудничеству и развитию новых продуктов. И другие коммерческие банки смогут заняться этим бизнесом, если запрет Нацбанка на пополнение электронных кошельков с мобильного не поддержит парламент.

«По охвату регионов никто с сотовыми операторами соперничать не может. У нас в совокупности 7 миллионов сим-карт на 6 миллионов населения. Зачем нам ссориться с Нацбанком? Мы ведь предлагаем сотрудничество, а не конкуренцию. Это хороший инструмент — мобильные кошельки. Он выгоден и банковской системе в том числе. Мы ведь можем пополнять любые счета и работать с любыми банками. Этот новый инструмент надо использовать, вместе формировать комфортные условия для развития безналичных платежей. Мы открыты для конструктивного диалога и не совсем понимаем реакцию банковского сообщества», — комментирует вопрос Айбек Куренкеев, исполнительный директор Ассоциации операторов связи.

А что если банкротство?

Существует предположение, что в случае если мобильные операторы прекратят деятельность, абонентам будет затруднительно вернуть средства. Но это неактуальное опасение.

Во-первых, оператор связи не может просто так взять и прекратить свою деятельность. Есть специальные процедуры, призванные защитить всех абонентов. Во-вторых, за последние 10 лет более полумиллиарда долларов сотовые операторы инвестировали в инфраструктуру связи. Это как с энергетическим сектором: без технической базы этот бизнес не работает. И если какой-то оператор надумает свернуть деятельность, этот процесс будет прозрачным. В один день закрыться мобильный оператор не может просто по сути своей работы, в отличие от тех же коммерческих банков. Давайте вспомним, как закрывались операторы стандарта TDMA, «Кател» и «Фонекс»: сколько лет — не то что месяцев — обслуживание абонентов продолжалось после объявления о прекращении этих лицензий. Меры по регулированию взаимоотношений с держателями электронных кошельков можно начать заранее.

Процедура возврата отлажена, деньги с мобильного кошелька могут быть возвращены точно так же, как после банкротства банка. Если банк прекратит свое существование, разорится, обанкротится, к слову, получить средства будет намного сложнее — в силу того, как именно разоряются банки. У разорившихся банков нет средств. Свежи воспоминания о банках «Меркурий», «Манас», «Максат», «Инвестбанк «Иссык-Куль» и «АзияУниверсалБанк». Сотни тысяч их вкладчиков годами ждут назад свои сбережения. У разорившегося оператора сотовой связи есть ежедневные поступления на баланс. То есть именно этот риск при работе только с банками выше, чем с мобильными операторами. Особенно с учетом того факта, что движение средств осуществляет все равно только банк.

Если «сгорит» sim-карта...

Эксперты беспокоятся о сохранности денег пользователей, и это понятно. Ведь всем известно, что если не использовать sim-карту для совершения звонков в течение 180 дней или не оплатить задолженность по ней в течение 90 дней, sim-карта «сгорит». Что тогда будет с деньгами в электронном кошельке оператора? При наличии денежных средств на счете абонента они подлежат возврату в течение 15 календарных дней со дня подачи заявления — таковы правила операторов. Но средства хочется получить в тот же день, разве это не минус системы? Не минус, потому что все немножко не так. Начнем с того, что отключение счета — распространенная практика, которая действует и в банковской системе тоже. Неактивный счет заморозят и в банке точно так же. Номерная емкость операторов — ограниченный ресурс. Нет у них возможности оставлять неактивную sim-карту включенной. Но! Если у человека нет активности по звонкам и другим услугам сотового оператора, а кошелек активен и деньги движутся, то и sim-карту признают активной. Допустим, активности 180 дней нет и по кошельку. Тогда ничего не мешает пользователю без задержек перевести всю сумму на электронный кошелек и снять ее в банке. Никаких процедур сотового оператора можно не дожидаться.

Собственно, в этом контексте понятно, что и сохранность средств обеспечивает банк, а не сотовый оператор. Поэтому вести речь о новых рисках тут неактуально. Мобильный кошелек всего лишь упрощает безналичные расчеты и расширяет клиентскую базу, и все.

Тем не менее операторы сотовой связи слышат беспокойство о рисках и предложили НБ КР трехуровневую систему депозитов. Она предусматривает применение двух дополнительных гарантий вкупе с имеющимся обязательством по 100-процентному депонированию (сохранению) всех остатков по всем электронным кошелькам операторами платежных систем, которые создадут тройной уровень гарантий возвратности денежных средств пользователей, внесенных в сервисы. Сумма депозитов не просто гарантирует, а избыточно гарантирует безопасность средств в мобильных кошельках. Просто потому, что она в разы превышает сумму балансов клиентов, использующих электронные кошельки.

Таким образом, никакого нового риска, кроме тех, что и так есть в банковской системе, пополнение кошелька с мобильного телефона не добавляет. И потребители этой услуги, выходит, не имеют оснований беспокоиться о своих мобильных кошельках как-то особенно и имеют предпосылки для распоряжения и контроля собственных финансовых потоков.

Сегодня во многих развитых странах мира, в России, Китае, США, Казахстане и Украине, Кении и Пакистане такими сервисами пользуются миллионы. Вопрос их дальнейшего развития в Кыргызстане вынесен на общественное обсуждение. Если вы ЗА развитие инноваций в стране и возможность пополнения электронных кошельков со смартфона, отправьте бесплатное СМС на номер 2040 с цифрой 4. Если против — то 2. Также можно распечатать Обращение к Нацбанку на сайте Ассоциации операторов связи, подписать его и принести в банк или же в любой из офисов обслуживания операторов.