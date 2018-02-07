Народ свое слово сказал: Электронным кошелькам быть!

Голосование на сайте aoс.kg по вопросу возможности пополнения электронных кошельков с баланса телефона дало результат, которого не ожидали даже сами организаторы опроса — Ассоциация операторов связи. Проголосовало больше 100 000 человек. И 90 процентов из них — за мобильные кошельки. Что называется, народ свое слово сказал.

Напомним, 12 января 2018 года Национальным банком КР повторно вынесен на общественное обсуждение проект изменений и дополнений в постановление Правления НБКР «Об утверждении Положения об электронных деньгах» от 30.03.2016 года № 15/6, которым предусматривается полный запрет пополнения электронных кошельков с лицевого счета абонента. Но эта инициатива явно не получила поддержки.

Современная жизнь, по большей части проистекающая в бешеном ритме, вынуждает нас оптимизировать все наши действия до предела. Большая часть контактов и электронных документов — в смартфоне, подавляющее число переговоров и социальной активности происходит через смартфон. Разумеется, реакция рынка мобильных онлайн-услуг не заставила себя ждать. Мобильные кошельки — просто логичное продолжение наших реалий. Оплатить мелкую услугу или покупку билетов в кино со смартфона становится для человека так же естественно, как и позвонить.

Начнем с того, что мобильный кошелек — это современная платежная система, которая позволяет осуществлять платежи за различные услуги и совершать денежные переводы с использованием практически любого мобильного GSM-смартфона.

Во всем мире система очень быстро развивается, рост числа ее пользователей колоссальный. Например, в России уже каждый 3-й гражданин имеет электронный кошелек. Там, а также в Казахстане и на Украине, вплотную подошли к тому, что операторы сотовой связи выпускают платежные карты от Visa и MasterCard.

Стремительно развивается мобильная коммерция в Западной Европе и Юго-Восточной Азии. А в последнее время — в Восточной Европе, на Ближнем Востоке и даже некоторых странах Африки. По оценкам экспертов, мировой рынок мобильной коммерции превышает все виды электронных платежей. Причем основной оборот приходится на Азиатско-Тихоокеанский регион. В Японии и Китае мобильные платежи по технологии NFC проникают в пассажирские перевозки, розничную торговлю, сферу коммунальных услуг. В Японии продажа телефонов с «мобильным бумажником» идет с 2004 года. А в Индонезии и на Филиппинах технология SMS/USSD популярна для осуществления денежных переводов и оплаты счетов. В Европе наиболее распространенным средством мобильных платежей стала технология SMS, используемая преимущественно для оплаты парковок, фастфуда и услуг общественного транспорта. В Финляндии примерно 75 процентов билетов на одну поездку в городском транспорте покупается с помощью мобильных телефонов. А вот в США ситуация иная: подавляющая часть мобильной коммерции сосредоточена на рынке мобильного контента. Зато он там огромен.

Кыргызстан вполне может идти в ногу со временем и успешно развивать эту тенденцию, тем более что все предпосылки есть. Да и тесная интеграция с банковской сферой не за горами.

Задумываясь о том, как получить больше клиентов, многие руководители банков скоро придут к выводу, что финансовые услуги можно оказывать людям, не являющимся формальными клиентами банка. Это позволит предоставить востребованный сервис тем, кто еще не пришел в отделение с паспортом, чтобы открыть счет. Таким образом, человека «с улицы» можно за несколько месяцев превратить в лояльного клиента, плавно расширяя качественное обслуживание. Нет сомнений, что банки ухватятся за эту идею.

Проголосовать за прогресс все еще может любой, кто этого не сделал. На сайте aoc.kg по-прежнему активно голосование. Исход ситуации уже можно предсказать — мобильным кошелькам быть!