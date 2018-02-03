Развитие мобильных платежей: запретить нельзя разрешить

В Кыргызстане активно обсуждается работа электронных кошельков сотовых операторов и банков. Якобы кошельки мобильных компаний несут риски. Но правда в том, что по всем электронным кошелькам абсолютно одинаковые гарантии и риски. Они не отличаются ничем, кроме удобства, которое заключается в возможности пополнения средств кошельков с баланса телефона.

Электронные кошельки в данный момент можно пополнить через баланс телефона, терминал, банковскую карту, филиал сотовой компании или финансовой организации.

Все кошельки работают в едином правовом поле под полным контролем Национального банка КР.

Деньги на любых электронных кошельках хранятся исключительно на счете банка-партнера. Расчеты ведутся только через банки. Сотовые операторы не имеют никакого отношения к деньгам на электронном кошельке с момента их перечисления с баланса мобильного телефона.

Одни и те же требования

1. И сотовые компании, и банки имеют страховой депозит на весь объем выпущенных электронных денег, которые обращаются в электронных кошельках. 100-процентная гарантия возвратности средств уже обеспечена.

Но! Операторы предложили еще два уровня защиты денег:

Постоянно хранить депозит в 10 процентов от суммы всех балансов владельцев телефонов. Если в КР 7-8 миллионов абонентов сотовой связи, то пользователей кошельков сейчас всего 100 тысяч, при этом операторы предлагают хранить депозит в банке в размере 10 процентов от суммы балансов всех 7-8 миллионов абонентов сотовой связи.

Постоянно хранить на страховом депозите сумму денег, равную дневному объему пополнений кошельков с баланса мобильного телефона.

Это была бы трехуровневая защита средств пользователей кошельков. Нацбанк почему-то не поддержал эту идею. Готовы ли банки хранить дополнительные средства для защиты пользователей кошельков неизвестно.

2. По электронным кошелькам, как сотовых компаний, так и банков, ограничен ежемесячный оборот суммой в 30 тысяч сомов. На любом неидентифицированном электронном кошельке в КР нельзя хранить более 15 тысяч сомов.

3. Электронные кошельки сотовых операторов не увеличивают и не уменьшают возможности по финансированию терроризма. Они работают точно так же, как и кошельки банков. С баланса абоненты могут тратить деньги только на услуги связи либо вернуть их часть на электронный кошелек.

Но! Технически отследить сомнительные операции имеют больше возможностей именно сотовые операторы по времени звонков, местоположению и ряду других показателей.

4. У электронных кошельков сотовых операторов и банков абсолютно одинаковые гарантии и риски по перечислению средств до конечного адресата. Это зона ответственности банков-партнеров и электронные кошельки в этом плане никак не отличаются.

5. Если банк закрыл счет, клиенту вернут остатки денег.

Если абонент был не активен более полугода, ему вернут остатки и с баланса, и с мобильного кошелька. Процедура аналогична возврату денег с уже существующих электронных кошельков.

6. Если оператор прекратит деятельность, а банк обанкротится, то начинают действовать лицензионные обязательства. Включаются прописанные в законах процедуры урегулирования вопросов с абонентами/клиентами. Тут и срабатывает защита через страховые депозиты.

Страхование депозитов в банках на сумму не более 200 тысяч сомов никак не относится к электронным кошелькам. По электронным кошелькам банков и сотовых операторов действуют одинаковые механизмы.

При этом по вкладам более 200 тысяч сомов будет возвращено только 200 тысяч сомов — именно эта сумма гарантируется Агентством по защите депозитов (кстати, не все банки). По электронным кошелькам ограничения по сумме нет — гарантируется возврат всей суммы.

Мобильные операторы не хранят деньги в кассах или хранилищах. И деньги на остатках лицевых счетов и электронных кошельков находятся в банках и защищены согласно законодательству КР. Хотя и это не всегда служит гарантией. Достаточно вспомнить историю с вкладчиками банков «Меркури», «Манас», «Максат», «Инвестбанк Иссык-Куль» и «Азия Универсал Банк». Сотни тысяч вкладчиков годами ждут назад свои депозиты, многие уже больше 20 лет. Ошибочно поднимают разные темы, которые никак не связаны с запретом Нацбанка.

Неперсонифицированные сим-карты создают угрозы? Нет. Все действующие в КР сим-карты персонифицированы, то есть оформлены на паспорт человека. Даже если сим-карта попала абоненту через посредника, отследить, от кого и кому баланс был пополнен, просто. При этом ничто не мешает кому-то передать свою банковскую карту третьим лицам.

Обналичивать деньги с кошелька и баланса инкогнито нельзя. Чтобы снять средства, нужна банковская идентификация по паспорту.

Неидентифицированные пользователи могут совершать электронные платежи? Да. Пользоваться электронным кошельком может и неидентифицированный пользователей. Ему будут доступны только электронные платежи по услугам, которые есть в кошельке. Ограничения по обороту в 30 тысяч и хранению средств в 15 тысяч сомов сохраняются.

У банков больше гарантий? Нет. Кредитные учреждения не имеют никаких отличительных от сотовых операторов гарантий по сохранности денег на электронных кошельках. Это никак не относится к кошелькам.

В кошельках также ответственность несет банк-партнер.

Сотовые компании имеют конкурентное преимущество перед банками?

Да. За последние десять лет 3 сотовых оператора вложили в инфраструктуру более $500 миллионов.

У сотовых компаний 25 тысяч точек пополнения баланса, благодаря чему пополнить баланс можно в каждом селе страны, в то время как у банков их в десять раз меньше — только 2,5 тысячи, которые расположены в основном в крупных городах.

В чем же проблема?

Основные опасения Нацбанка заключаются в том, что сотовые операторы могут забрать себе все платежи.

Но и это не соответствует действительности. Баланс телефона — это только одна из возможностей пополнить электронный кошелек. Все остальное проводится через банки, и финансовые организации, наоборот, выиграют от резкого и качественного увеличения безналичных платежей.

То, что пользоваться электронными кошельками сотовых операторов удобнее, уже показала сухая статистика. С 2012 года кошельки банков набрали только около 300 тысяч пользователей, а кошельками сотовых компаний спустя четыре месяца уже пользуются более 100 тысяч человек.