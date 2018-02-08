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Экономика

Узбекистан хочет в ВТО? Кыргызстан готов помочь

Кыргызстан готовь помочь и поделиться опытом с Узбекистаном, если республика захочет вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО). Об этом сегодня заявил министр экономики Артем Новиков на встрече с министром внешней торговли РУз Жамшидом Ходжаевым.

По его словам, Кыргызстан состоит в ВТО с 1998 года. Если узбекская сторона заинтересована, то КР поделится опытом не только в вопросах вступления в ВТО, но и относительно доступа на рынки товаров и услуг. После получения от узбекской стороны первоначальных предложений по доступу на рынок кыргызская готова внести встречные предложения с учетом торговых интересов в секторе товаров и услуг.

По оценке экспертов ЕС, экспортный потенциал для поставки на рынок стран союза имеют текстиль, овощи, фрукты, продукты животноводства, пищевые продукты, химическая продукция.

«С января 2016 года Кыргызстан пользуется в Евросоюзе статусом ВСП+. Таможенные льготы на 6,2 тысячи товарных позиций (66 процентов всей товарной номенклатуры), предоставляемые кыргызским товарам, ведут к значительной экономии средств за счет сокращения расходов на таможенные пошлины. Снижая затраты на таможенное оформление, кыргызские производители станут более конкурентоспособными по ценам на рынке Европейского союза», — рассказал Артем Новиков.
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