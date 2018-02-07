Концентрат руды с месторождения Алтынкен больше не возят в Китай

Золоторудный концентрат с месторождения Алтынкен отправляют в Казахстан, а не в Китай. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков на встрече с депутатом Жогорку Кенеша Акылбеком Жамангуловым.
По его словам, в 2016 году депутаты парламентского комитета по топливно-экономическому комплексу и недропользованию рекомендовали «Кыргызалтыну» и «Алтынкену» отказаться от вывоза руды для обработки в Китай. Выполнить пожелание депутатов удалось только в прошлом году.
На сегодня концентрат с Алтынкена отправляется в Казахстан на условиях толлинга.
В 2017 году ОсОО «Алтынкен» произвело 1 тонну
На «Алтынкене» работают более 2,5 тысячи сотрудников. Из них чуть больше 50 — иностранные специалисты.