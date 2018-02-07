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Экономика

Концентрат руды с месторождения Алтынкен больше не возят в Китай

Золоторудный концентрат с месторождения Алтынкен отправляют в Казахстан, а не в Китай. Об этом сообщил председатель правления ОАО «Кыргызалтын» Алмаз Алимбеков на встрече с депутатом Жогорку Кенеша Акылбеком Жамангуловым.

По его словам, в 2016 году депутаты парламентского комитета по топливно-экономическому комплексу и недропользованию рекомендовали «Кыргызалтыну» и «Алтынкену» отказаться от вывоза руды для обработки в Китай. Выполнить пожелание депутатов удалось только в прошлом году.

На сегодня концентрат с Алтынкена отправляется в Казахстан на условиях толлинга.

В 2017 году ОсОО «Алтынкен» произвело 1 тонну 515 килограммов золота. Из них по толлингу (переработка иностранного сырья с последующим вывозом готовой продукции) возвращено 755 килограммов 931,2 грамма. Национальному банку Кыргызстана продали 755 килограммов 515,2 грамма золота.

На «Алтынкене» работают более 2,5 тысячи сотрудников. Из них чуть больше 50 — иностранные специалисты.

«Депутаты рекомендовали нам изменить систему извлечения золота из руды так, чтобы проводить процедуру в Кыргызстане. Мы работаем над этим. На сегодня рассматриваются два вида технологии для получения сплава Доре из концентрата — обжиг и выщелачивание», — отметил Алмаз Алимбеков.
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