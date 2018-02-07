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Экономика

След российского премьера Дмитрия Медведева в деле о покупке MegaCom

Журналист Эльнура Алканова утверждает, что олигарх, связанный с главой правительства России Дмитрием Медведевым, хочет купить MegaCom через подставную фирму.

Швейцарская компания ALF Consulting SA аффилирована с российскими миллионерами Борисом и Михаилом Зингаревичами, владельцами ОАО «Группа Илим», компаниями, лидирующими по объемам производства в целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей отраслях России. В списке богатейших лиц России по версии Forbes Зингаревичи занимают 142 строку с капиталом в $700 миллионов.

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Прямую связь ALF Consulting SA с Борисом и Михаилом Зингаревичами можно проследить через следующие факты.

По фактическому и юридическому адресу ALF Consulting SA, зарегистрированы две другие компании — Ilim Holding SA и Ilim Timber Trading SA. В свою очередь, Ilim Holding SA владеет 92,84 процента ОАО «Группа Илим».

У обеих компаний идентичны не только адреса, но и руководители. Согласно учредительным документам ALF Consulting SA и Ilim Holding SA, администратором является одно и то же лицо — Патрик Биттель, а директором в двух компаниях является одна и та же женщина по имени Альбина Бьюикель.

В российских СМИ не раз упоминалось о тесных связях Бориса и Михаила Зингаревичей с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В 1990-е он работал юристом в компании Зингаревичей и был совладельцем ЗАО «Финцелл», создавшего компанию «Илим палп энтерпрайз».

ИА «24.kg» удалось установить, что ALF Consulting SA является посредником для 496 оффшорных компаний, зарегистрированных на Сейшелах, Панаме, британских Виргинских островах.

Фирма основана в 2004 году. Это небольшая частная компания в сфере консалтинговых услуг в области менеджмента, расположенная в Женеве (Швейцария). Она имеет пять штатных сотрудников и генерирует ежегодный доход в размере $1,38 миллиона.
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