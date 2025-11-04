19:33
Общество

Водный кодекс: Швейцария поможет Кыргызстану внедрить систему разрешений

Фото Посольства Швейцарии в Кыргызстане

Правительства Швейцарии и Кыргызской Республики подписали соглашение о запуске проекта «Разрешительная система на водопользование в КР». Об этом сообщила пресс-служба посольства Швейцарии в Кыргызстане.

Как отмечается, на поддержку проекта выделят 2,2 миллиона швейцарских франков (более $2,7 миллиона). Средства предназначены для содействия устойчивому и рациональному использованию водных ресурсов в Кыргызской Республике.

Подземная вода: как в Кыргызстане планируют контролировать артезианские скважины

Проект соответствует недавно принятому Водному кодексу, который определяет систему разрешений как ключевой инструмент регулирования в управлении водными ресурсами.

Швейцария оказала поддержку кабинету министров КР в укреплении нормативной базы путем внедрения системы разрешений. В результате органы водного управления смогут устанавливать обязательные стандарты, нормы и обеспечивать соблюдение этих требований водопользователями. Эта система позволит эффективно вести учет воды.

Проект реализуют в период с 2025 по 2028 годы.
