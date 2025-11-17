Rolex и золотой слиток: швейцарская делегация добилась снижения пошлин

Швейцарская делегация привезла Дональду Трампу дорогие подарки и добилась снижения пошлин. Об этом сообщила редакция BBC.

Представители Швейцарии приехали в Белый дом и подарили Трампу настольные часы Rolex и золотой слиток весом один килограмм. Слиток стоил примерно $130 тысяч и имел гравировку с номерами президентских сроков Трампа — 45 и 47. В Белом доме сказали, что Трамп принял подарки для своей будущей президентской библиотеки, что разрешено законом.

В итоге переговоров США снизили пошлины на швейцарские товары с 39 до 15 процентов. В ответ Швейцария тоже уменьшит свои барьеры и направит больше инвестиций в США.

До визита делегации США применяли к Швейцарии одни из самых высоких тарифов в рамках торговой политики Трампа. Первоначальные попытки президента Швейцарии согласовать снижение тарифов не увенчались успехом, однако встреча швейцарских представителей крупного бизнеса в Овальном кабинете оказалась решающей для заключения соглашения.