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Происшествия

В швейцарских Альпах обрушившийся ледник снес почти всю деревню

В швейцарских Альпах обрушившийся ледник снес почти всю деревню. Видео природной стихии распространяют пользователи соцсетей.

В швейцарской деревне Блаттен произошел крупный обвал ледника, в результате которого гигантская лавина льда «похоронила» под собой большую часть населенного пункта, сообщает телеканал SRF. Дома жителей деревни разрушены. Никто не пострадал, однако один человек пропал без вести.

Уточняется, что о надвигающемся бедствии местные власти заранее предупредили жителей. За несколько дней до катастрофы 300 человек эвакуированы — благодаря этому, по предварительным данным, удалось избежать жертв и пострадавших.

«Мы потеряли нашу деревню», — заявил на пресс-конференции после оползня мэр Блаттена Маттиас Белвальд, добавив, что населенный пункт завален обломками.

Он пообещал восстановить деревню.

По сведениям чиновника кантона Вале, где находится Блаттен, Стефана Ганцера, около 90 процентов деревни покрыто оползнем.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330911/
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