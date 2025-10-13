17:37
USD 87.45
EUR 101.25
RUB 1.07
Власть

Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Кыргызстане Сироко Мессерли. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

Глава государства принял верительные грамоты дипломата и поздравил его с началом дипломатической миссии в стране.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и Швейцария поддерживают устойчивый политический диалог, который демонстрирует положительную динамику. Он подчеркнул необходимость укрепления экономического взаимодействия и увеличения объемов взаимного товарооборота.

«Мы придаем большое значение развитию сотрудничества со Швейцарией и готовы совместно работать над его расширением во всех направлениях», — сказал президент.

В свою очередь посол Сироко Мессерли выразил благодарность за теплый прием и положительно оценил успехи Кыргызстана в области экономического развития.

Он подчеркнул, что Швейцария заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества, в том числе в сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению многопланового партнерства между Кыргызстаном и Швейцарией.
Ссылка: https://24.kg/vlast/347024/
просмотров: 174
Версия для печати
Материалы по теме
Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард
Садыр Жапаров: Судьба кандидата в руках народа, а не агитаторов
Садыр Жапаров отметил эффективность интеграционных механизмов в рамках СНГ
Президент Садыр Жапаров прибыл с рабочим визитом в Таджикистан
Кыргызстан поддерживает процесс урегулирования ситуации в секторе Газа
Больше невиновных не сажают. Президент о доверии к милиции и убийствах
Садыр Жапаров: В Кыргызстане началась новая эра авиации
Президент поблагодарил фонд «Солнце в ладошках» за волонтерство и уборку мусора
Садыр Жапаров о переговорах с Жээнбековым: Главное было — не допустить крови
Садыр Жапаров о событиях 2020 года: Еще немного, и Кыргызстан развалился бы
Популярные новости
Камчыбек Ташиев не&nbsp;исключает, что в&nbsp;будущем город Манас может стать столицей&nbsp;КР Камчыбек Ташиев не исключает, что в будущем город Манас может стать столицей КР
Битва престолов. Известные кандидаты в&nbsp;депутаты по&nbsp;округам. Часть&nbsp;1 Битва престолов. Известные кандидаты в депутаты по округам. Часть 1
Садыр Жапаров провел кадровые назначения в&nbsp;оборонной сфере Садыр Жапаров провел кадровые назначения в оборонной сфере
Башар Асад живет в&nbsp;&laquo;Москва-Сити&raquo;, где ему принадлежит около 20&nbsp;квартир Башар Асад живет в «Москва-Сити», где ему принадлежит около 20 квартир
Бизнес
MTravel и&nbsp;Jazeera Airways: скидки до&nbsp;15&nbsp;процентов на&nbsp;авиабилеты MTravel и Jazeera Airways: скидки до 15 процентов на авиабилеты
Выиграй свою путевку в&nbsp;Турцию с&nbsp;KICB Выиграй свою путевку в Турцию с KICB
O!Bank и&nbsp;Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и&nbsp;Казахстана O!Bank и Kaspi.kz запустили сервис QR-платежей для Кыргызстана и Казахстана
Школа, где учат делать миллионы: стартуй в&nbsp;строительстве с&nbsp;Elite Invest Школа, где учат делать миллионы: стартуй в строительстве с Elite Invest
13 октября, понедельник
17:27
Глава кабмина поручил обеспечить стабильный свет и интернет на досрочных выборах Глава кабмина поручил обеспечить стабильный свет и инте...
17:21
Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли
17:20
Кыргызстанца, подозреваемого в убийстве таксиста в городе Ош, задержали в Москве
17:15
Этногородок хотят построить у озера Кель-Суу: архитекторы показали эскизы
17:13
Садыр Жапаров принял посла Германии Монику Ленхард