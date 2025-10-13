Садыр Жапаров принял посла Швейцарии Сироко Мессерли

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Швейцарской Конфедерации в Кыргызстане Сироко Мессерли. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

Глава государства принял верительные грамоты дипломата и поздравил его с началом дипломатической миссии в стране.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан и Швейцария поддерживают устойчивый политический диалог, который демонстрирует положительную динамику. Он подчеркнул необходимость укрепления экономического взаимодействия и увеличения объемов взаимного товарооборота.

«Мы придаем большое значение развитию сотрудничества со Швейцарией и готовы совместно работать над его расширением во всех направлениях», — сказал президент.

В свою очередь посол Сироко Мессерли выразил благодарность за теплый прием и положительно оценил успехи Кыргызстана в области экономического развития.

Он подчеркнул, что Швейцария заинтересована в дальнейшем углублении сотрудничества, в том числе в сферах, представляющих взаимный интерес.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к укреплению многопланового партнерства между Кыргызстаном и Швейцарией.