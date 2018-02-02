Субсидирование сельскохозяйственной отрасли Кыргызстана увеличится

На субсидирование сельского хозяйства Кыргызстана в 2017 году потратили 950,3 миллиона сомов, в этом году оно увеличится. Об этом сообщил на пресс-конференции министр финансов Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

«В последнее время особое внимание уделяем перерабатывающей отрасли, выдавая льготные кредиты под 6 процентов годовых сроком до трех лет. Остальным сельхозпроизводителям — под 10 процентов. На 2018 год Минфин заложил на эти цели более 1 миллиарда сомов», — сказал он.

В 2017 году начали программу по субсидированию субъектов, занимающихся экспортными операциями. В 2017-м профинансировали на 64 миллиона сомов, на нынешний год заложили 100 миллионов сомов.