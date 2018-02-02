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Экономика

Доходы госбюджета Кыргызстана составили почти 150 миллиардов сомов

Доходы республиканского бюджета Кыргызстана в 2017 году составили 149 миллиардов 384,5 миллиона сомов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил министр финансов Адылбек Касымалиев.

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По его данным, собранная сумма составила 96,5 процента от плана. Недобор — 5 миллиардов 358,7 миллиона сомов. При этом по сравнению с 2016-м общие доходы бюджета выросли на 14,4 процента, или на 18 миллиардов 810,1 миллиона сомов. Это связано с ростом поступлений налоговых и неналоговых доходов и полученных официальных трансфертов.

Объем налоговых доходов составил 91 миллиард 462,8 миллиона сомов (96,5 процента от плана).

Неналоговые поступления республиканского бюджета составили 27 миллиардов 355,3 миллиона сомов — почти 99 процентов от плана.

Поступления официальных грантов составили 13 миллиардов 359,2 миллиона сомов, или 90,1 процента от плана.
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