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Экономика

В 2017 году в бюджет Кыргызстана не поступило почти 2 миллиарда сомов налогов

В 2017 году недобор по налогам составил 1,7 миллиарда сомов. Такие данные приводят в Государственной налоговой службе.

По их данным, за год собрано 73 миллиарда 461,3 миллиона сомов. План выполнен на 97,7 процента. В республиканский бюджет поступило 54 миллиарда 954,4 миллиона сомов при плане 61 миллиард 576,9 миллиона (97,4 процента от плана). В республиканский бюджет не добрали 1,6 миллиарда сомов.

По сравнению с 2016 годом налогов собрали на 5 миллиардов 641,5 миллиона сомов больше.

«Без учета поступлений по налогу с продаж, по которому были освобождения, сбор налогов увеличился на 7 миллиардов 628,4 миллиона сомов, или на 12,3 процента. Прогнозные показатели не выполнили управление ГНС по контролю за крупными налогоплательщиками по Бишкеку и Чуйской области, налоговые органы по Ленинскому и Свердловскому районам Бишкека, Джумгальскому району Нарынской области, Таласскому району и городу Таласу», — рассказал замглавы ГНС Кубанычбек Кумашов.
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