Дефицит бюджета Кыргызстана в 2017 году составил 17,4 миллиарда сомов

По информации Центрального казначейства, дефицит бюджета Кыргызстана в 2017 году составил 17 миллиардов 388,3 миллиона сомов. Об этом сообщили в Министерстве финансов страны.

Доходы республиканского бюджета составили 134 миллиарда 595 миллионов сомов. Расходы — 151 миллиард 983,3 миллиона. Дефицит казны покрыли с запасом.

Источники покрытия дефицита составили 21 миллиард 679,6 миллиона сомов. В том числе внутренние — 4 миллиарда 118,2 миллиона, внешние — 17 миллиардов 561,4 миллиона.

В утвержденном проекте бюджета дефицит его ожидался на уровне 21 миллиарда 444,1 миллиона сомов, или 3,4 процента к ВВП. По факту он оказался меньше на 4 миллиарда 55,8 миллиона.