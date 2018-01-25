«Умный город». Очень странные инвесторы

Проект «Умный город» должен стартовать в ближайшие дни. Правительство Кыргызстана пообещало, что первые камеры начнутся устанавливать в конце января. Между тем вокруг инвесторов проекта не утихают споры. ИА «24.kg» внимательно изучило данные, чтобы понять, кто же все-таки построит «Умный город».

Huawei. Претензий нет, но если присмотреться

Реализовывать проект будет китайская компания Huawei. Пожалуй, из трех участников сделки она меньше всего вызывает подозрений. В том, что у нее есть опыт подобных проектов, известное имя и деньги, вряд ли кто-то усомнится.

Huawei — один из мировых лидеров по производству телекоммуникационного оборудования. В компании, которая представлена на всех континентах, работает 170 тысяч человек. По оценкам экспертов, ее продукцией и сервисами пользуется треть населения земного шара.

Рынок Кыргызстана для компании знакомый. Практически все сотовые операторы закупают оборудование для базовых станций именно у Huawei. В более крупных проектах она тоже засветилась. Правда, до сих пор опыт сотрудничества с властями нельзя назвать успешным.

Huawei дважды пыталась получить контракт на реализацию «Безопасного города» — в 2012 и 2014 годах. В 2012-м МВД объявляло тендер на разработку технических условий внедрения автоматизированной системы видеонаблюдения, фото- и видеофиксации, фото- и видеораспознавания в Бишкеке, технических условий на создание Единого электронного центра учета и регистрации преступлений при МВД. Huawei участвовала в тендере, но проиграла.

В 2014 году ситуация повторилась. МВД снова объявило тендер на установку видеокамер в рамках реализации проекта «Безопасный город». Заявки подали восемь компаний, в том числе и Huawei. Но компания не прошла даже во второй тур конкурса из-за того, что не соответствовала критериям отбора.

В 2015 году разразился скандал, когда Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями арестовала расчетные счета и имущество ОсОО Huawei Tehnologies Bishkek Co LTD.

Компанию и руководство ОАО «Кыргызтелеком» обвиняли в завышении стоимости работ при прокладке волоконно-оптической связи «Ош — Иркештам» (ВОЛС). На работу затратили $300 тысяч, а по документам оформили на $3 миллиона. Позже сообщалось, что ГСБЭП обратилась в КНР с просьбой выдать руководителей ОсОО. Однако данных о том, чем закончилась история, нет.

Huawei «засветилась» с неприятной стороны и в других странах. Компанию обвиняли в промышленном шпионаже, копировании технологий и недобросовестной рекламе. Есть у Huawei и ограничение доступа к рынкам.

Аналогичные заключения по продукции компании даны компетентными органами Великобритании, Австралии и Индии. Еврокомиссия и вовсе обвиняла китайскую компанию в демпинге и получении незаконных субсидий.

Странный участник проекта

Больше всего вопросов вызывает самый скромный участник проекта — компания «АКА минералз энд майнинг». Вернее, теперь уже «АКА Инвест». Компания вкладывает в «Умный город» $9 миллионов, хочет купить MegaCom, но при этом офис ее официально располагался сначала в частном доме, а потом и вовсе в кафе на рынке. Даже официального сайта у компании нет.

Согласно данным Министерства юстиции, учредителем «АКА Инвест» является немецкая компания AKA Petroleum. Отношения к IT-сфере она не имеет. Компания занимается добычей нефти и газа. Чтобы убедить в серьезности намерений инвестора, ИА «24.kg» отправило официальный запрос в компанию. Однако ответа мы так и не получили.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой правительства, AKA Petroleum входит в группу компаний AKA Group. На сайте иностранного учредителя «АКА минералз энд майнинг» упоминания об этом нет. Ищем AKA Group.

Попытка перейти на официальный сайт компании AKA Group успехом не увенчалась. На главной странице надпись, которая гласит, что «сайт перезапустится совсем скоро».

«Если вам нужны идеи для бизнеса, то обращайтесь сюда. Создание идей — это то, что мы делаем лучше всего. Мы больше, чем просто бухгалтеры, мы будем вашим советником, партнером и наставником в этом путешествии», — гласит бодрая надпись.

А заодно предлагается зарегистрироваться, чтобы получить уведомления о возобновлении работы сайта и предстоящих мероприятиях. Странно, не правда ли?

В сообщении правительства фигурировала еще одна AKA — Internatonal. Поиск в Интернете отправляет нас на нужную страницу. Сообщается, что AKA Internatonal, как и AKA Petroleum, входит в группу компаний AKA Group. Круг интересов у последней обширный — от добычи нефти до строительства отелей и инвестиций.

Связаться с головным офисом и выяснить, почему вдруг компания решила инвестировать в Кыргызстан, невозможно. На сайте указаны только контакты самой AKA Internatonal и еще двух компаний. В их числе AKA Petroleum нет.

Поиск привел на страницу Aspin Kemp & Associates (AKA). Никаких данных о том, что она каким-либо образом связана с AKA Petroleum, на официальном сайте компании нет. Как и упоминаний об участии в проекте «Умный город» в Кыргызстане.

Кто он, главный инвестор?

За всей шумихой общественность как-то и забыла, что больше всего денег вкладывают отнюдь не Huawei или «АКА Инвест», а китайская Beijing China Veterans Lingxin Capital Management. По соглашению Huawei лишь поставляет оборудование и монтирует его. Но вкладывать $60 миллионов не имеет права. Вместо нее деньги вносит Beijing China Veterans Lingxin Capital Management.

Главным инвестором стоит считать Beijing China Veterans Lingxin Capital Management. Компания вкладывает в «Умный город» $51 миллион. Причем вернуть нужно будет только эту сумму без процентов.

На пресс-конференции после подписания контракта по «Умному городу» директор по развитию зарубежного бизнеса Beijing China Veterans Lingxin Capital Management Лю Бо Юй заявил журналистам, что компания является государственной. Основное направление ее работы — развитие бизнеса за пределами КНР.

«Кроме того, мы помогаем с реализацией крупных проектов. Приоритетная ценность — развитие двусторонних государственных отношений. Но ни в коем случае не какой-то финансовый интерес», — заключил Лю Бо Юй.

После столь громкого заявления представителя китайской компании с подчеркиванием приоритетов в сфере государственных отношений, появляется важный вопрос: проблемы у инвесторов возникают только в Кыргызстане?

Никаких данных, даже в одну строку, в Интернете о Beijing China Veterans Lingxin Capital Management нет.

Все сообщения связаны исключительно с новостями о подписании соглашения с правительством Кыргызстана по «Умному городу». Ни на английском, ни на русском нет ни одной новости о прежней деятельности компании.

Зашли с другой стороны. Смотрим, как реализовывали «Безопасный город» у соседей — в Душанбе (Таджикистан). Проектом тоже занималась Huawei. Большая часть средств — льготный кредит Китайской Народной Республики, выданный в рамках ШОС. Нет упоминаний сторонних компаний и фондов, как и Beijing China Veterans Lingxin Capital Management.

Странно, что об инвестиционном фонде, который управляет, по утверждениям правительства, $5 миллиардами, нет открытой информации.

Изучив всех инвесторов «Умного города», в сухом остатке получаем, что лишь Huawei имеет возможности реализовать проект правительства Кыргызстана. Остальные две компании, как ни крути, доверия не вызывают.

Нас ждет очередной скандал?