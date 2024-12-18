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Бизнес

Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN

10 сентября 2024 года в Шэньчжэне состоялось торжественное мероприятие, посвященное концепции Huawei ULTIMATE DESIGN. Впечатляющие выступления на мероприятии идеально продемонстрировали суть концепции. Композиция бренда HUAWEI Dream it Possible подчеркивает, что все инновационные прорывы и достижения компании стали возможными благодаря вере в собственный успех.

Ричард Юй, председатель совета директоров подразделения Intelligent Automotive Solution Huawei, на мероприятии отметил: «Мы никогда не прекращали внедрять инновации и никогда не отказывались от стремления реализовывать их. Именно благодаря этому мы смогли разработать первый на рынке тройной складной смартфон HUAWEI MATE XT Ultimate design*».

Инновационные технологии: передовые наработки и исследования

Новый смартфон оснащен инновационной системой поворотных механизмов с двумя направляющими, за счет которых устройство может складываться вовнутрь и наружу. Ультралегкие поворотные конструкции обеспечивают плавное складывание экранов смартфона. Иммерсивный экран изготовлен из гибких материалов, которые способны плавно сгибаться в разных направлениях.

Инновационный опыт: поразительные возможности

HUAWEI MATE XT Ultimate design позволяет переключаться между несколькими режимами экрана. В полностью разложенном формате большой экран создает эффект погружения и обеспечивает быстрый поиск любой нужной информации. В режиме двух разложенных экранов смартфон идеально подходит для чтения статей и электронных писем. В режиме одного экрана пользователь может сфокусироваться на одной задаче, например звонке или фотосъемке.

Инновационная фотосъемка: запечатлейте прекрасные мгновения жизни

Huawei — лидер в области мобильной фотосъемки. В тонком корпусе смартфона представлены мощные возможности мобильной обработки изображения HUAWEI XMAGE. 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма позволяет создавать потрясающие кадры в разнообразных сценариях съемки, от далеких гор до крошечных насекомых на цветке. Камера также поддерживает функцию мгновенной съемки, благодаря которой даже быстро движущиеся объекты можно запечатлеть с невероятной четкостью.

С HUAWEI MATE XT Ultimate design работа становится эффективнее, а развлечения — увлекательнее. Компания Huawei никогда не останавливается на достигнутом и создает бренд высокого класса, предлагая передовые технологии, потрясающий дизайн и премиальный опыт использования.

*Данные актуальны по состоянию на 10 сентября 2024 года в соответствии с информацией об официально выпущенных устройствах. HUAWEI MATE XT Ultimate design.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/314641/
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