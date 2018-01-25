Сапар Исаков обсудил с зампредом правительства России поставки в Кыргызстан ГСМ

Вопросы поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Кыргызстана обсудили премьер-министр Сапар Исаков и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.

По его данным, обсуждены актуальные темы и дальнейшие перспективы кыргызско-российского сотрудничества. Глава правительства особо отметил, что развитие стратегических отношений с Россией является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана.

Стороны обсудили вопросы международной цифровой повестки, планы по цифровой трансформации в Кыргызстане, возможность обмена опытом по фискализации налоговых процедур.

Премьер-министр подчеркнул, что кыргызской стороне очень интересен успешный опыт России по цифровизации деятельности фискальных органов, что в конечном итоге позволило увеличить объем налоговых поступлений в федеральный бюджет, отметили в пресс-службе.

Аркадий Дворкович подчеркнул, что правительство Российской Федерации готово оказать всю необходимую поддержку республике.