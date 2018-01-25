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Экономика

Сапар Исаков обсудил с зампредом правительства России поставки в Кыргызстан ГСМ

Фото аппарата правительства КР. Сапар Исаков и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества
Вопросы поставки светлых нефтепродуктов на внутренний рынок Кыргызстана обсудили премьер-министр Сапар Исаков и заместитель председателя правительства России Аркадий Дворкович в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария). Об этом сообщил отдел по связям с общественностью и СМИ аппарата правительства КР.
 
По его данным, обсуждены актуальные темы и дальнейшие перспективы кыргызско-российского сотрудничества. Глава правительства особо отметил, что развитие стратегических отношений с Россией является одним из приоритетных направлений внешней политики Кыргызстана.
 
Стороны обсудили вопросы международной цифровой повестки, планы по цифровой трансформации в Кыргызстане, возможность обмена опытом по фискализации налоговых процедур.
 
Премьер-министр подчеркнул, что кыргызской стороне очень интересен успешный опыт России по цифровизации деятельности фискальных органов, что в конечном итоге позволило увеличить объем налоговых поступлений в федеральный бюджет, отметили в пресс-службе.
 
Аркадий Дворкович подчеркнул, что правительство Российской Федерации готово оказать всю необходимую поддержку республике.
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