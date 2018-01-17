В Россию не пустили 60 тонн капусты из Кыргызстана и Казахстана

Почти 61,43 тонны подкарантинной продукции из Казахстана и Кыргызстана, задержали инспекторы Управления Россельхознадзора по Новосибирской области на фитосанитарном контрольном посту «Карасук». Об этом сообщил сайт ведомства.

По его данным, 40 тонн белокочанной капусты направлялись для реализации в Ростовскую область. Остальная продукция предназначалась для продажи в Новосибирске. При проведении карантинного фитосанитарного контроля установлено, что две партии кыргызстанской капусты общим весом 40 тонн перевозились при отсутствии маркировки, содержащей информацию о наименовании продукции, стране ее происхождения, экспортере и/или реэкспортере.

Партия казахстанского винограда весом 17,85 тонны была с недействительной маркировкой. Без документов, подтверждающих фитосанитарную безопасность, перевозились 3,58 тонны продукции из Кыргызстана. Речь о грецких орехах, сушеной вишне, абрикосовых косточках, пряностях, сушеных ягодах шелковицы, смеси сухофруктов и орехов.

«В соответствии с требованиями карантинного законодательства ввоз всей продукции в Россию запрещен. Грузы вернули отправителям в Казахстан и Кыргызстан», — говорится в сообщении.