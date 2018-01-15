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Экономика

Регулирование в действии. С начала года местный уголь подешевел на 8 процентов

С 29 декабря 2017 года по 12 января 2018-го местный уголь в Кыргызстане подешевел на 7,44 процента, или на 361,3 сома. Такие данные приводят в Министерстве экономики.

По их данным, импортный уголь тоже стал доступнее. Его цена снизилась на 54,17 сома, или на 1,13 процента. В целом с начала года наблюдается снижение цен на ряд продовольственных и непродовольственных товаров.

Так, незначительно подешевели местный рис (на 0,13 сома), сливочное масло (на 1,76 сома), сахар (на 0,23 сома), растительное масло (на 0,17 сома), баранина (2,97 сома), говядина (на 0,55 сома), соль (на 0,04 сома) и цемент (на 1,57 сома).

При этом подорожали мука первого сорта (0,19 сома), свинина (на 2,5 сома), фасоль (на 0,21 сома), мясо птицы (0,65 сома), куриные яйца (на 0,42 сома) и картофель (на 1,9 сома).

Напомним, что в середине ноября 2017 года Государственное агентство антимонопольного регулирования установило предельный уровень розничных цен на уголь по сортам в разрезе районов каждой области, Бишкека и Оша.
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