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Экономика

Примерно в $15 миллиардов оценили теневую экономику Узбекистана

Объем теневой экономики в Узбекистане составляет свыше 50 процентов ВВП. Об этом заявил первый заместитель министра экономики Мубин Мирзаев со ссылкой на оценку экспертов, сообщило издание «Газета.uz».

«По оценке экспертов, доля теневой экономики в валовом внутреннем продукте составляет более 50 процентов. Это, в свою очередь, мешает развитию экономики и поступлениям в бюджет», — отметил Мубин Мирзаев.

По официальным данным, в 2017 году ВВП Узбекистана составил более 249,13 триллиона сумов, или около $30,6 миллиарда при курсе $1 = 8138 сумов.

Первым шагом к решению проблемы стала либерализация валютного рынка, следующим станет реформирование налоговой системы.

Мубин Мирзаев
«Например, НДС (20 процентов в Узбекистане) может покрыть до 80 процентов госбюджета, если будет взиматься без учета льгот и преференций. К 1 июля мы пересмотрим налоговую систему и внесем предложения по созданию конкурентной среды и равных условий для всех предпринимателей, что позволит легализировать теневую экономику», — считает первый заместитель министра экономики.

По данным международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), объем неформальной экономики в 2016 году составлял в России 39 процентов ВВП, в Азербайджане — 67, в Украине — 45,9, в Турции — 25,7 процента. Наименьшие показатели теневого сектора зафиксированы в США (7,7 процента ВВП), Японии (10 процентов) и Китае (10,1 процента).
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