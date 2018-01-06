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Экономика

Страны ЕАЭС еще не согласовали положения по единым рынкам нефти и газа

«По состоянию на декабрь 2017 года несогласованными остались единичные положения по программе формирования единого рынка нефти и газа ЕАЭС, носящие, тем не менее, принципиальный характер», — говорится в обзоре итогов внешней политики Беларуси за 2017 год, опубликованном на сайте МИД республики.

Отмечено, что в 2017-м белорусской стороной предприняты интенсивные усилия по согласованию программ формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов ЕАЭС и общего рынка газа. По информации МИД, достигнута договоренность о возвращении к обсуждению этих вопросов в начале 2018 года.

Ведомство считает, что в целом минувший год был для евразийской экономической интеграции «заметно более успешным», чем 2016-й.

«У партнеров по союзу нашел поддержку подход Беларуси по устранению внутренних барьеров во взаимной торговле путем создания дорожных карт, которые будут формироваться на двухлетний период и включать наиболее чувствительные ограничения. На заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване 25 октября утвержден план мероприятий (дорожная карта) по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС на 2018-2019 годы», — говорится в обзоре.
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