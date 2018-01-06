В 2018 году из России в Кыргызстан поставят порядка 450 тысяч тонн нефти

В Кыргызстан по нефтепроводу Туймазы — Омск — Новосибирск (ТОН) в 2018 году направят порядка 450 тысяч тонн нефти. Об этом сообщил первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин в интервью корпоративному журналу «Трубопроводный транспорт нефти», передал «Интерфакс».

Поставки будут осуществлять в соответствии с заключенным межправительственным соглашением Минэнерго России.

При этом увеличение поставок нефти из РФ в Узбекистан, Кыргызстан и Китай потребует расширения трубопровода. Вопрос о том, за чей счет, остается открытым.

Напомним, летом «Транснефть» подтвердила техническую возможность транспортировки нефти в направлении Узбекистана и Кыргызстана через Казахстан в объеме до 0,5 миллиона тонн. Компания ожидала поступления заявок от «Газпром нефти», «ЛУКОЙЛа», «Роснефти», «Русснефти».

Кыргызстан и Россия пересмотрели соглашение о беспошлинных поставках нефтепродуктов в КР в пользу увеличения поставок сырой нефти для переработки ее на заводах в Кара-Балте и Токмаке. Однако в итоге чиновники просчитались. На НПЗ заявленный объем нефти не переработали, и топливо начало дорожать. За последние две недели, несмотря на заверения Госантимонополии, дизельное топливо в Кыргызстане подрожало почти на полтора сома.