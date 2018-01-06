14:03
-1
USD 68.92
EUR 83.07
RUB 1.21
Экономика

Запрет на ввоз украинских товаров в Кыргызстан через Россию продлен

Президент России Владимир Путин продлил своим указом запрет на провоз украинских товаров в Кыргызстан по территории РФ. Об этом сообщили на официальном портале правовой информации РФ.

Отмечено, что внесены изменения в указ президента о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Кыргызстана через территорию РФ.

Документ продлевает срок запрета на транзит украинских товаров до 30 июня.

Напомним, запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины ввели 1 января 2016 года. Тогда речь шла о товарах, в отношении которых в России применяют ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также о включенных в «санкционный» перечень товарах. Позже, 1 июля 2016-го, запрет расширили на товары, следующие транзитом в Казахстан и Кыргызстан.

В ответ Украина подала иск к России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В Киеве утверждают, что оборот торговли с названными странами снизился более чем на треть, и оценивают потери в $1 миллиард.
Ссылка:
просмотров: 294
Версия для печати
Материалы по теме
В 2018 году из России в Кыргызстан поставят порядка 450 тысяч тонн нефти
Страны ЕАЭС еще не согласовали положения по единым рынкам нефти и газа
Казахстан выделил Кыргызстану 200,2 миллиона тенге гуманитарной помощи
Москва и Ташкент договорились о совместном строительстве АЭС в Узбекистане
Монету в виде стоп-кадра из мультфильма о ласточке выпустил Нацбанк Казахстана
Россельхознадзор вернул в Кыргызстан 20 тонн свежей капусты
Китай, Кыргызстан и Узбекистан согласуют маршрут железной дороги к апрелю
Олег Панкратов: Все проблемы между странами ЕАЭС может решить «цифра»
Чего ждать ЕАЭС от председательства в союзе России
АБР выделит Кыргызстану $25 миллионов на улучшение инвестиционного климата
Популярные новости
Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов Чего ждать от доллара в 2018 году. Прогнозы экспертов
Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все Нерадужные прогнозы. В 2018 году дорожать будет все
За&nbsp;две недели доллар в&nbsp;Кыргызстане подешевел почти на&nbsp;1&nbsp;сом За две недели доллар в Кыргызстане подешевел почти на 1 сом
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;30&nbsp;декабря Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 30 декабря
Бизнес
MegaCom открывает новые Центры продаж и&nbsp;обслуживания MegaCom открывает новые Центры продаж и обслуживания
MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год MegaCom представил уникальный календарь на 2018 год
График работы отделений БТА Банка в&nbsp;праздничные дни График работы отделений БТА Банка в праздничные дни
БТА Банк поздравляет с&nbsp;наступающим Новым годом! БТА Банк поздравляет с наступающим Новым годом!