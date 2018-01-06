Запрет на ввоз украинских товаров в Кыргызстан через Россию продлен

Президент России Владимир Путин продлил своим указом запрет на провоз украинских товаров в Кыргызстан по территории РФ. Об этом сообщили на официальном портале правовой информации РФ.
Отмечено, что внесены изменения в указ президента о мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Казахстана или Кыргызстана через территорию РФ.
Документ продлевает срок запрета на транзит украинских товаров до 30 июня.
В ответ Украина подала иск к России во Всемирную торговую организацию (ВТО). В Киеве утверждают, что оборот торговли с названными странами снизился более чем на треть, и оценивают потери в $1 миллиард.