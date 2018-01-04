В Кыргызстане подорожают сигареты. 1 января вступило в силу постановление правительства об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром и без него.

Согласно документу, с 1 января по 31 декабря 2018 года включительно цена за 20 сигарет составит 50 сомов. В 2017-м минимальная цена пачки сигарет была установлена в размере 40 сомов.

В последующие три года стоимость сигарет будет увеличиваться на 10 сомов каждый год. С 1 января 2022-го пачка сигарет в Кыргызстане будет стоить не менее 90 сомов.