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Экономика

Узбекистан готов отремонтировать кыргызские тепловозы и грузовые вагоны

АО «Узбекистон темир йуллари» готово помочь «Кыргыз темир жолу» в ремонте тепловозов и грузовых вагонов. Об этом сообщили в госпредприятии КТЖ.

По его данным, компания и АО «Узбекистон темир йуллари» по итогам переговоров подписали протокол сотрудничества. Речь о реализации договоренностей, которых достигли президенты двух стран во время недавнего визита Сооронбая Жээнбекова в Ташкент.

Кыргызстан предложил коллегам снизить на 30 процентов тарифы на все грузы, следующие транзитом через Узбекистан в направлении станций южного отделения «Кыргыз темир жолу» и обратно. Узбекская сторона в ближайшее время представит предложения по решению вопроса.

Узбекистан готов не только отремонтировать кыргызские тепловозы и грузовые вагоны, но и поставлять запчасти и комплектующие для подвижного состава на льготных условиях.

Кроме того, Узбекистан готов поставить и вагоны для южного отделения.

Напомним, ранее депутат Абдыкапар Султанов заявлял, что госпредприятие «Кыргыз темир жолу» несет убытки и не может заниматься грузоперевозками из-за отсутствия вагонов.

«Узбекистан рассмотрит возможность курсирования пассажирского железнодорожного поезда по маршруту «Анджижан — Джалал-Абад» с подвязкой к графику движения поезда «Ташкент — Андижан». Кыргызстан предложил пустить дополнительный пассажирский поезд по маршруту «Ташкент — Балыкчи» летом при увеличении пассажиропотока с последующим сохранением нитки поезда «Ташкент — Балыкчи» до Бишкека зимой. Узбекистан рассмотрит это предложение», — говорится в сообщении.
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