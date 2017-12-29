20:47
0
USD 69.14
EUR 82.54
RUB 1.20
Экономика

Монету в виде стоп-кадра из мультфильма о ласточке выпустил Нацбанк Казахстана

Фото Tengrinews.kz. Памятная серебряная монета номиналом 500 тенге

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 500 тенге «Почему у ласточки хвост рожками», посвященную 50-летию со дня выхода первого казахстанского анимационного фильма. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

Серебряная монета выполнена в форме кинокадра. В 1968 году мультфильм премирован на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, а в 1975 году завоевал приз «Бронзовый Праксиноскоп» на Международном кинофестивале мультфильмов в Нью-Йорке.

Фото Tengrinews.kz. Кадр из мультфильма «Почему у ласточки хвост рожками»

Лента стала поистине культовой в мире кинематографа, а выход в свет анимационного фильма стал днем рождения казахстанской мультипликации.
Ссылка:
просмотров: 350
Версия для печати
Материалы по теме
Экс-премьер-министр знает, как привлечь богатых туристов из Казахстана
Дата применения трехстороннего контроля на внешних границах ЕАЭС неизвестна
Сертификаты лабораторий Кыргызстана действительны на всей территории ЕАЭС
Кыргызстан отзовет жалобы на Казахстан в ЕЭК и ВТО
Список предприятий, которым разрешат поставлять продукты на рынки ЕАЭС, расширят
В правительстве рассказали о дорожной карте между Кыргызстаном и Казахстаном
Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана
Делегация Кыргызстана летит в Астану договариваться по границе
Место кыргызских товаров в Казахстане занимают российские и белорусские
Акенеев: Ситуация на кыргызско-казахской границе бросает тень на весь ЕАЭС
Популярные новости
Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на&nbsp;20-40 процентов Все крупнейшие мировые криптовалюты рухнули на 20-40 процентов
Сколько Кыргызстан заработает на&nbsp;экспорте электроэнергии в&nbsp;Узбекистан Сколько Кыргызстан заработает на экспорте электроэнергии в Узбекистан
Казахстан не&nbsp;откроет свободный ввоз автомобилей из&nbsp;ЕАЭС Казахстан не откроет свободный ввоз автомобилей из ЕАЭС
Безопасность вложений средств в&nbsp;криптовалюту Нацбанк Кыргызстана не&nbsp;гарантирует Безопасность вложений средств в криптовалюту Нацбанк Кыргызстана не гарантирует
Бизнес
Будущее, которое наступило сегодня Будущее, которое наступило сегодня
7&nbsp;достижений 2017 года 7 достижений 2017 года
Специалисты MegaCom провели мастер-класс по&nbsp;рекламе для студентов Специалисты MegaCom провели мастер-класс по рекламе для студентов
График работы офисов&nbsp;О! и&nbsp;магазинов O!Store в&nbsp;праздники График работы офисов О! и магазинов O!Store в праздники