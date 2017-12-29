Монету в виде стоп-кадра из мультфильма о ласточке выпустил Нацбанк Казахстана

Национальный банк Казахстана выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 500 тенге «Почему у ласточки хвост рожками», посвященную 50-летию со дня выхода первого казахстанского анимационного фильма. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

Серебряная монета выполнена в форме кинокадра. В 1968 году мультфильм премирован на III Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде, а в 1975 году завоевал приз «Бронзовый Праксиноскоп» на Международном кинофестивале мультфильмов в Нью-Йорке.

Фото Tengrinews.kz. Кадр из мультфильма «Почему у ласточки хвост рожками»

Лента стала поистине культовой в мире кинематографа, а выход в свет анимационного фильма стал днем рождения казахстанской мультипликации.