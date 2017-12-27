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Экономика

Россельхознадзор вернул в Кыргызстан 20 тонн свежей капусты

Инспекторы управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай вернули в Кыргызстан 20,5 тонны свежей капусты. Об этом сообщил сайт ведомства.

Отмечается, что кыргызстанец пытался ввезти в Россию для дальнейшей продажи в Алтайском крае продукцию высокого фитосанитарного риска без обязательного документа — фитосанитарного сертификата. Документ содержит сведения о месте происхождения продукции, месте отгрузки, наименование и адрес получателя, а также определяет фитосанитарную безопасность партии подкарантинной продукции.

«В соответствии с требованиями международного карантинного законодательства ввоз всей подкарантинной продукции на территорию России был запрещен. По предписанию должностных лиц автомобиль с грузом возвращен в Кыргызстан», — говорится в сообщении.
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