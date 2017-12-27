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Экономика

Почему Кыргызстану не стоит соглашаться на стопроцентную долю в «Кумторе»

О том, почему Кыргызстану не стоит соглашаться на стопроцентную долю ЗАО «Кумтор Голд Компани», сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» рассказал эксперт, доктор технических наук Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, запасы на руднике в ближайшее время истощатся. «Горные работы завершатся к 2023 году. Пока «Кумтор» работал, начиная с 1997 года, за счет его денег компания «Центерра Голд» приобрела и подготовила другие месторождения — в Монголии, Турции, Северной Америке. «Центерра» предлагает нам забрать 100-процентный пакет доли в «Кумторе», но отказаться от доли в «Центерре» в 26,7 процента. Есть там и другие условия», — сказал Дуйшенбек Камчыбеков.

«После реализации золота «Центерра» получила доход в $8,1 миллиарда. Из этой суммы Кыргызстан в виде налогов и социальных платежей получил $1 миллиард 215 миллионов. А общая сумма в виде налогов, социальных услуг, госзакупок для Кыргызстана составила $3,1 миллиарда», — добавил он.

«Проект «Кумтор» будет работать в горной части до 2023 года, а после — до 2026-го — на складских запасах. Если в этом году они собираются извлечь примерно 17 тонн золота, то в последующем — 14-15 тонн, в 2023-м — 6 тонн, а в последний год — 2,5 тонны золота. Бюджет нашей страны будет получать все меньше и меньше денег. Сегодня мы получаем 7-9 миллиардов сомов», — отметил Дуйшенбек Камчыбеков.

Если запасы «Кумтора» будут истощены, как мы будем восполнять наш бюджет? Давайте лучше будем и дальше участвовать в других проектах, где мы имеем свою долю — примерно 27 процентов.

Дуйшенбек Камчыбеков
Эксперт подчеркнул, что прежде чем принять решение, правительству Кыргызстану стоит привлечь квалифицированных специалистов и произвести точные расчеты.

«У кабмина должны быть обоснованные доводы. У нас есть вопросы — сможем ли мы собрать трастовый фонд в $69 миллионов, сможем ли сами провести рекультивацию этого объекта и так далее», — резюмировал он.
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