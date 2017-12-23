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Экономика

Сняты ограничения по ввозу муки в Кыргызстан

В Кыргызстане установлены равные налоговые условия для предпринимателей из стран Евразийского экономического союза, которые завозят и продают муку. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

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Отмечено, что с 2016 года в Кыргызстане реализация муки, произведенной из импортного зерна, освобождалась от уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как готовая мука, ввозимая из стран ЕАЭС, облагалась этим налогом по ставке 12 процентов.

Подобные положения законодательства КР создавали неравные условия для поставок муки из других государств ЕАЭС и противоречили положениям Договора о ЕАЭС.
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