Сняты ограничения по ввозу муки в Кыргызстан

В Кыргызстане установлены равные налоговые условия для предпринимателей из стран Евразийского экономического союза, которые завозят и продают муку. Об этом сообщила пресс-служба ЕЭК.

Читайте по теме Вводится НДС на муку. Депутаты приняли законопроект в третьем чтении

Отмечено, что с 2016 года в Кыргызстане реализация муки, произведенной из импортного зерна, освобождалась от уплаты налога на добавленную стоимость, в то время как готовая мука, ввозимая из стран ЕАЭС, облагалась этим налогом по ставке 12 процентов.

Подобные положения законодательства КР создавали неравные условия для поставок муки из других государств ЕАЭС и противоречили положениям Договора о ЕАЭС.