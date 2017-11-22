Вводится НДС на муку. Депутаты приняли законопроект в третьем чтении

Депутаты Жогорку Кенеша приняли в третьем чтении законопроект о введении НДС на импорт муки и зерна. Решение принято сегодня на заседании.

Два года назад при вступлении Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Минэкономики предложило освободить от уплаты НДС импорт зерна для поддержки отечественных мукомолов. При этом после переработки зерна в муку предприниматели должны были заплатить НДС. Однако при обсуждении законопроекта в парламенте внесли поправку о том, что от НДС освобождается и мука.

Из-за отмены НДС на муку бюджет Кыргызстана за два года потерял более 1 миллиарда сомов. Об этом ранее сообщил заместитель министра экономики Баккельди Тюменбаев.

По его словам, изначально ведомство предлагало отменить НДС только на импорт зерна, но в процессе обсуждения родилось и было поддержано предложение об отмене НДС на муку.

За 2014 год недопоступило 635 миллионов сомов, в 2015-м — 500 миллионов сомов.

Законопроект сегодня поддержали 99 депутатов, против - двое.