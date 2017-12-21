Топливо есть. Повышения цен на ГСМ в Кыргызстане до конца декабря не будет

Повышения цен на ГСМ до конца декабря в Кыргызстане не предвидится. Цены будут стабильными, сообщили в Государственном агентстве антимонопольного регулирования.

По их данным, ведомство следит за тем, чтобы не допускать необоснованного повышения цен. Накануне проведено рабочее совещание с участием крупных нефтетрейдеров Кыргызстана.

По их информации, с начала декабря розничные цены на АЗС не меняются, и до конца года изменения цен не будет.

Средняя цена на топливо в странах ЕАЭС на 21 декабря (в сомах за 1 литр)

«На сегодня республика полностью обеспечена ГСМ, дефицита не отмечается», — заверили в Госантимонополии.