Тарифы для населения ведут к дефициту средств в энергосекторе Кыргызстана

Тарифы для населения Кыргызстана ведут к дефициту в энергосекторе. Об этом сообщила сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию эксперт Всемирного банка Катарина Гасснер.

По ее словам, Кыргызстану повезло, так как он имеет обширные гидроэнергетические источники. Однако состояние сектора неудовлетворительное. Инфраструктура изношена, аварии происходят часто.

Каждый произведенный киловатт-час не покрывает расходов. Долг энергосектора составляет 20 процентов от ВВП. Вместо того чтобы быть двигателем роста, он приносит только убытки. Катарина Гасснер

Она добавила, что коммерческие тарифы обеспечивают возмещение затрат. Тарифы для бытовых потребителей ведут к дефициту средств в отрасли. Централизованное отопление пока не может расти, чтобы покрыть потребности населения. «85 процентов населения вынуждены пользоваться печным отоплением даже в городах, и альтернатив в ближайшее время не предвидится», — отметила Катарина Гасснер.