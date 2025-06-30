Члены ОПГ избивали предпринимателей и заставили переписать на них имущество

Спецслужбы задержали троих членов ОПГ, завладевших имуществом строительной компании. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.















Установлено, что ранее неоднократно судимые создали ОПГ и отбирали имущество у предпринимателей. Кроме того, путем мошеннических действий они заставили руководство одной из строительных компаний переоформить на своих аффилированных лиц недвижимость, взамен обещая предоставить строительные материалы.

Данная группировка постоянно приезжала в офис директора строительный фирмы и избивала руководство, чтобы те смирились с переходом их имущества в руки преступной группы. Все трое водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.