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Происшествия

Члены ОПГ избивали предпринимателей и заставили переписать на них имущество

Спецслужбы задержали троих членов ОПГ, завладевших имуществом строительной компании. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

Установлено, что ранее неоднократно судимые создали ОПГ и отбирали имущество у предпринимателей. Кроме того, путем мошеннических действий они заставили руководство одной из строительных компаний переоформить на своих аффилированных лиц недвижимость, взамен обещая предоставить строительные материалы.

Данная группировка постоянно приезжала в офис директора строительный фирмы и избивала руководство, чтобы те смирились с переходом их имущества в руки преступной группы. Все трое водворены в ИВС СИЗО ГКНБ. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334701/
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