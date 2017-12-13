Экономика Кыргызстана замедляется, а цены начали расти

Национальный статистический комитет Кыргызстана представил предварительные итоги социально-экономического развития страны за 11 месяцев 2017 года. Цифры показывают: рост ВВП замедлился, но еще остается положительным.

Рост ВВП: скромно, но с плюсом

По итогам ноября ВВП Кыргызстана составил 430,1 миллиарда сомов. По сравнению с аналогичным периодом 2016-го показатель вырос на 4 процента.

Без учета предприятий по разработке месторождения Кумтор картина не менее позитивная. ВВП сложился в размере 388,3 миллиарда сомов и вырос на 3,9 процента по сравнению с 2016 годом.

Это вполне понятно. Именно к концу прошлого года добыча золота на месторождении Кумтор выросла, что сразу отразилось на росте экономики.

Правда, сравнение показателей с началом года говорит о том, что экономика растет медленнее, чем хотелось бы. По сравнению с январем рост ВВП замедлился на 3,9 процента.

Промышленный позитив

Промышленность по итогам 11 месяцев также демонстрирует рост. Объем производства оценивается в 204 миллиарда сомов с ростом на 12,5 процента по сравнению с аналогичным периодом 2016-го.

Без учета предприятий по разработке Кумтора показатели еще лучше. Объем промышленности оценивается в 115,8 миллиарда сомов. По сравнению с январем—ноябрем 2016 года отмечен рекордный рост: 21 процент.

При этом вырос объем производства пищевых продуктов. В том числе консервированных фруктов и овощей (в 2,4 раза), сахара (в 1,5 раза), муки и круп (на 23,9 процента) и молочных продуктов (на 9,7 процента).

Прогнозы по росту цен оправдываются

В ноябре по сравнению с октябрем рост потребительских цен и тарифов в республике составил 0,9 процента. Больше всего подорожали непродовольственные товары (на 2 процента) и алкогольные напитки и табачные изделия (на 1 процент). В ноябре зафиксирован рост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки — 0,6 процента.

При этом тарифы на оказываемые населению услуги в ноябре снизились на 0,3 процента. Это связано со снижением на 1,5 процента цен на транспортные услуги.

Максимальный рост цен зафиксирован в Оше (2,1 процента), а минимальный — в Бишкеке (0,4 процента).

С начала года рост цен в республике составил 2,9 процента.

Больше всего подорожали табачные изделия (на 22,4 процента) и услуги (на 6,1 процента). Цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки выросли на 1,2 процента, непродовольственные товары — на 3,5 процента. При этом подешевели алкогольные напитки — на 2,8 процента.

Максимальный прирост потребительских цен и тарифов с начала года наблюдается в Ошской области — 8,3 процента. В Бишкеке показатель вырос на 1,9 процента.

Покупаем шины, продаем одежду

По итогам января-октября внешнеторговый оборот Кыргызстана составил $4 миллиарда 929,9 миллиона. В том числе с государствами Евразийского экономического союза мы наторговали на $1 миллиард 872,6 миллиона.

В структуре торговли преобладает импорт — $3,5 миллиарда. Это на 7,3 процента больше, чем в 2016 году. Что касается экспорта, то по сравнению с прошлым годом он вырос на 12,1 процента. Это обеспечено увеличением поставок полированного стекла (в 2,1 раза), сухофруктов (в 1,8 раза) и сливочного масла (в 1,6 раза).

В октябре 2017 года по сравнению с октябрем 2016-го объем экспорта снизился на 15,2 процента — в основном за счет сокращения вывоза золота (на 40,9 процента).

Анализ динамики торговли Кыргызстана со странами ЕАЭС показал увеличение экспорта и значительное уменьшение импорта. Так, экспорт в страны союза оценивается в $486,1 миллиона. Это на 26,8 процента больше, чем в 2016-м.

Импорт из стран ЕАЭС составил $1 миллиард 386,5 миллиона. По сравнению с прошлым годом отмечен рост на 3,6 процента.

Наибольшая доля взаимной торговли республики с государствами ЕАЭС пришлась на Россию (58,1 процента) и Казахстан (39,7 процента). Существенного изменения показателей в связи со сложностями, которые отмечались на кыргызско-казахской границе в октябре, статистика не отметила.

Данные за 11 месяцев говорят, что Кыргызстан закончит год пусть и со скромным, но плюсом в экономике. Однако рассчитывать на то, что и в 2018-м все будет так же, пока не приходится. Эксперты прогнозируют резкое падение объема ВВП из-за снижения добычи золота на Кумторе. История 2016 года, когда экономика и промышленность серьезно просели, может вновь повториться.