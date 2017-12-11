На $9 миллионов сократился за месяц государственный долг Кыргызстана

По итогам октября 2017 года государственный долг Кыргызстана сократился на $9,05 миллиона. Такие данные приводит Министерство финансов страны.

Отмечается, что на 31 октября 2017 года размер государственного долга (внешний + внутренний) составил $4 миллиарда 357,5 миллиона, или 299 миллиардов 447,12 миллиона сомов. Внешний долг - $3 миллиарда 958,23 миллиона (272 миллиарда 9,57 миллиона сомов), внутренний — $399,27 миллиона (27 миллиардов 437,55 миллиона сомов).

Отметим, что больше всего Кыргызстан должен Экспортно-импортному банку Китая — $1 миллиард 629,13 миллиона. Это 41,2 процента от всего внешнего долга страны. По сравнению с сентябрем 2017 года долг Эксимбанку Китая сократился на $400 тысяч.