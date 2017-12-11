Сколько предприниматели Кыргызстана тратят на оплату налогов. Об этом на презентации по исследованию затрат бизнеса на соблюдение обязательных требований налогового законодательства рассказал руководитель офиса IFC Мартин Негеле.

По его словам, ежегодный экономический эффект от проведенных реформ и снижения административной нагрузки на частный бизнес оценивается на уровне $1,8 миллиона в 2014 году и 2,2 миллиона в 2016-м.

Средние затраты одного налогоплательщика на администрирование всех налогов в 2012 году составляли 30 тысяч сомов, к 2016 году они снизились до 25,6 тысячи сомов, или на 13 процентов.

По данным Государственной налоговой службы, в КР 23 тысячи 620 предпринимателей. Их суммарные затраты на выполнение обязательных требований налогового законодательства в 2016 году составили 605 миллионов сомов.