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Экономика

В Узбекистане упростили ввоз и вывоз иностранной валюты

В Узбекистане с 1 января отменяется письменное декларирование ввозимой и вывозимой наличной инвалюты в размере до $2 тысяч. Об этом сообщает Газета.uz.

При ввозе и вывозе больше $2 тысяч в письменной форме декларируется вся сумма.

Вывоз наличной инвалюты за пределы Узбекистана отныне осуществляется без каких-либо разрешений в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $5 тысяч.

Чтобы вывезти больше $5 тысяч, резидентам Узбекистана необходимо получить разрешение Центрального банка страны, а нерезидентам - предоставить пассажирскую таможенную декларацию, заполненную при въезде в Узбекистан.
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