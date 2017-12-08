В Узбекистане упростили ввоз и вывоз иностранной валюты

В Узбекистане с 1 января отменяется письменное декларирование ввозимой и вывозимой наличной инвалюты в размере до $2 тысяч. Об этом сообщает Газета.uz.

При ввозе и вывозе больше $2 тысяч в письменной форме декларируется вся сумма.

Вывоз наличной инвалюты за пределы Узбекистана отныне осуществляется без каких-либо разрешений в пределах суммы, равной или не превышающей в эквиваленте $5 тысяч.

Чтобы вывезти больше $5 тысяч, резидентам Узбекистана необходимо получить разрешение Центрального банка страны, а нерезидентам - предоставить пассажирскую таможенную декларацию, заполненную при въезде в Узбекистан.