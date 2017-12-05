Всю энергосистему Кыргызстана оценили в 20 миллиардов сомов. Об этом сегодня на заседании парламентского комитета по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию сообщил глава Национального энергохолдинга Айбек Калиев.

По его словам, ранее установлена оценочная стоимость всех энергообъектов Кыргызстана в 20 миллиардов сомов. В настоящее время международная компания ведет работу по переоценке отрасли.

Депутат Жогорку Кенеша Экмат Байбакпаев увидел в этом нарушение закона. «Произведена приватизация. Сначала нужно было произвести оценку активов, а потом передавать активы. Иначе идет нарушение закона. Вы поставили телегу впереди кобылы», — сказал нардеп.