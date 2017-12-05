12:28
-4
USD 69.75
EUR 82.81
RUB 1.18
Экономика

В правительстве рассказали о дорожной карте между Кыргызстаном и Казахстаном

Дорожная карта по урегулированию сложностей на границе между Кыргызстаном и Казахстаном включает 50 пунктов и восемь разделов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

Читайте по теме
О чем договорились в Астане Кыргызстан и Казахстан (подробности)

По его словам, дорожная карта касается всех аспектов взаимодействия двух государств. Она включает мероприятия в сфере внешней торговли, таможенного дела, налогового администрирования, выявления и пресечения правонарушений и преступлений, ветеринарии, карантина растений, транспорта и пограничного взаимодействия.

«Дорожная карта рассчитана на краткосрочный и среднесрочный период и включает совместные мероприятия. Например, предусмотрена разработка стоимостных индикаторов риска в отношении согласованных категорий товаров и их единообразное применение, принятие мер по пресечению нарушений транспортного законодательства ЕАЭС», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

Ранее заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин сообщил, что кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в сферах пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.  
Ссылка:
просмотров: 486
Версия для печати
Материалы по теме
Дата применения трехстороннего контроля на внешних границах ЕАЭС неизвестна
Сертификаты лабораторий Кыргызстана действительны на всей территории ЕАЭС
Кыргызстан отзовет жалобы на Казахстан в ЕЭК и ВТО
Список предприятий, которым разрешат поставлять продукты на рынки ЕАЭС, расширят
Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана
Делегация Кыргызстана летит в Астану договариваться по границе
Место кыргызских товаров в Казахстане занимают российские и белорусские
Акенеев: Ситуация на кыргызско-казахской границе бросает тень на весь ЕАЭС
Россия выделила деньги на программу промышленного развития Кыргызстана
Монеты с бриллиантами выпустил Национальный банк Казахстана
Популярные новости
Конфликт с&nbsp;Казахстаном. Потери и&nbsp;прозрение Кыргызстана Конфликт с Казахстаном. Потери и прозрение Кыргызстана
Новые тарифы на&nbsp;электричество и&nbsp;тепло в&nbsp;Кыргызстане представят в&nbsp;2018 году Новые тарифы на электричество и тепло в Кыргызстане представят в 2018 году
В&nbsp;парламенте Армении рассматривают выход из&nbsp;ЕАЭС В парламенте Армении рассматривают выход из ЕАЭС
Гигантское месторождение нефти обнаружили в&nbsp;Китае Гигантское месторождение нефти обнаружили в Китае
Бизнес
Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно! Восстановите или переоформите SIM-карту MegaCom бесплатно!
С&nbsp;днем рождения, БТА Банк! Нам&nbsp;&mdash; 21! С днем рождения, БТА Банк! Нам — 21!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; объявляет аукцион на&nbsp;продажу нового пассажирского лифта ОАО «Кыргызтелеком» объявляет аукцион на продажу нового пассажирского лифта
В&nbsp;Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр В Кыргызстане будет создан первый виртуальный дата-центр