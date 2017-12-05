В правительстве рассказали о дорожной карте между Кыргызстаном и Казахстаном

Дорожная карта по урегулированию сложностей на границе между Кыргызстаном и Казахстаном включает 50 пунктов и восемь разделов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов.

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По его словам, дорожная карта касается всех аспектов взаимодействия двух государств. Она включает мероприятия в сфере внешней торговли, таможенного дела, налогового администрирования, выявления и пресечения правонарушений и преступлений, ветеринарии, карантина растений, транспорта и пограничного взаимодействия.

«Дорожная карта рассчитана на краткосрочный и среднесрочный период и включает совместные мероприятия. Например, предусмотрена разработка стоимостных индикаторов риска в отношении согласованных категорий товаров и их единообразное применение, принятие мер по пресечению нарушений транспортного законодательства ЕАЭС», — рассказал Толкунбек Абдыгулов.

Ранее заместитель председателя правительства Казахстана Аскар Мамин сообщил, что кыргызская сторона взяла на себя обязательства по осуществлению надлежащего контроля в сферах пограничного, транспортного, фитосанитарного и ветеринарного контроля, таможенного и налогового администрирования в полном соответствии с требованиями ЕАЭС.