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Экономика

Кыргызстан готов в 2018 году приступить к каботажным перевозкам ЕАЭС

Кыргызстан готов в 2018 году приступить к реализации программы по каботажным перевозкам ЕАЭС. Об этом сообщила Евразийская экономическая комиссия.

Отмечено,  что реализацию программы поэтапной либерализации каботажных автомобильных перевозок грузов в странах Евразийского экономического союза сегодня рассмотрели на заседании Консультативного комитета по транспорту и инфраструктуре ЕЭК.

Программа утверждена на уровне президентов стран ЕАЭС в мае 2015 года и рассчитана на период с 2016 по 2025 год. Ключевая задача этой инициативы — сократить порожние пробеги, снизить транспортные издержки потребителей услуг грузового автотранспорта.

Первоначально программа либерализации каботажных перевозок согласована между Беларусью, Россией и Арменией, затем к ней присоединился Кыргызстан. Казахстан будет участвовать в программе к 2025 году.

На заседании Консультативного комитета представители России, Армении, Беларуси и Кыргызстана заявили о готовности с 2018 года приступить к реализации программы.

Кыргызстан присоединился к системе каботажных перевозок Евразийского экономического союза, приняв необходимые поправки в Кодекс об административной ответственности в мае этого года.
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