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Экономика

Три золоторудных месторождения в Нарынской области продали за $1,8 миллиона

В Нарынской области Кыргызстана продали три золоторудных месторождения за $1,8 миллиона. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

По итогам аукциона на участок Малый Нарын (россыпное золото, геологоразведка) победителем объявили ОсОО «Эгиз-Суу», которое предложило $53 тысячи.

Победителем аукциона на право пользования недрами месторождения Первенец объявлено ОсОО «Тусан мининг», предложившее $1 миллион 780 тысяч.

ОсОО «Базис Голд» стало победителем аукциона на Уланскую площадь (россыпное золото, геологоразведка), предложив наивысшую цену  $31,6 тысячи.
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