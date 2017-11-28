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Экономика

В парламенте Армении рассматривают выход из ЕАЭС

В парламенте Армении рассматривают выход из ЕАЭС. Накануне состоялись парламентские слушания по проекту заявления фракции «Елк».

Как сообщила пресс-служба Национального собрания Армении, фракция «Елк» подняла вопрос о начале процесса прекращения действия договора ЕАЭС. В ходе слушаний мнения относительно плюсов и минусов членства страны в союзе высказали депутаты парламента, эксперты, поднявшие, в частности, вопросы газового тарифа в Армении, национальной безопасности, предпосылок развития внешнего рынка.

Как отметил член фракции «Елк» Эдмон Марукян, после вступления Армении в ЕАЭС произошел существенный регресс в ряде социально-экономических сфер. Кроме того, не укрепилась безопасность страны.

«За три года членства в ЕАЭС ВВП Армении сократился на 8 процентов в долларовом эквиваленте, уровень занятости снизился на 13 процентов, международные резервы — на 40 процентов, государственный долг вырос на 10 процентов. Около 900 наименований товаров первой необходимости и широкого потребления на территории Армении неизбежно подорожают, а с 1 января 2018 года цены повысятся на 759 наименований товаров», — пояснил он.

По его словам, в заявлении выражается озабоченность, что членство в ЕАЭС ограничивает развитие экономических отношений Армении с третьими странами, в том числе с соседями — Грузией и Ираном.
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