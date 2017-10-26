ФУГИ планирует ликвидировать 8 предприятий и 32 реорганизовать

Фонд по управлению госимуществом планирует ликвидировать 8 предприятий и 32 реорганизовать. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель председателя ФУГИ Бекболот Алиев.

Читайте по теме ФУГИ намерен получить свыше 2 миллиардов сомов дивидендов от АО

По его данным, раньше в стране функционировали 1 тысяча 116 госпредприятий. В настоящее время работают всего 105 ГП. Остальные ликвидированы, реорганизованы и преобразованы.

«Целью было ликвидировать смежные функции и оптимизировать расходы. Если они производили один и тот же товар, то государству не было выгоды. С советских времен оставались районные совхозные управления, которые не приносили дохода и содержались за счет бюджета. Поэтому было вынесено решение об их ликвидации», — сказал Бекболот Алиев.