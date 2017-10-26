ФУГИ намерен получить свыше 2 миллиардов сомов дивидендов от АО

В 2017 году Фонд по управлению госимуществом намерен получить дивиденды от акционерных обществ свыше 2 миллиардов сомов. Об этом сегодня журналистам сообщил зампредседателя фонда Бекболот Алиев.

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По его словам, в 2015 году государство получило от акционерных обществ 2 миллиарда 78,8 миллиона сомов дивидендов, в 2016 году — 2 миллиарда 284,7 миллиона сомов.

«К концу 2017 года планируется выйти на уровень прошлого года и даже превысить его», — сказал Бекболот Алиев.

Он также сообщил, что от госпредприятий в 2015 году получено 320 миллионов сомов прибыли. В 2016-м — 484,9 миллиона сомов.