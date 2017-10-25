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Экономика

Президент Армении отметил значимость заседаний Евразийского межправсовета

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 25 октября, в рамках очередного заседания Евразийского межправительственного совета в городе Ереване встретился с главами правительств стран Евразийского экономического союза.

Он отметил, что заседания Евразийского межправительственного совета и встречи будут и дальше способствовать развитию торгово-экономических, культурно-гуманитарных отношений между странами и укрепят ранее достигнутые соглашения.

Напомним, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков находится в Ереване для участия в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит под председательством Кыргызской Республики.
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