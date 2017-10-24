19:58
+11
USD 68.44
EUR 80.39
RUB 1.19
Экономика

В Кыргызстане два месторождения золота выставили на аукцион

В Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Прогнозные ресурсы Кызыл-Ташского месторождения в Джалал-Абадской области Ала-Букинского района по категории Р1 составляют 3,2 тонны при содержании золота 5,04 грамма на тонну. Стартовая цена — $62,2 тысячи.

Площадь Ишакулидинская в Джалал-Абадской области Ала-Букинского района выставлена со стартовой ценой $38 тысяч 420. Площадь содержит скопление мелких кварцевых жил, однако повышенного содержания золота в нем не выявлено. Основная масса золота сконцентрирована в крупных крутопадающих кварцевых жилах — рудных телах. Его содержание колеблется от 0,2 до 3 граммов на тонну.

Аукцион состоится 8 декабря в 12.00 в здании Ала-Букинской районной государственной администрации.
Ссылка:
просмотров: 220
Версия для печати
Материалы по теме
Два месторождения золота выставили на аукцион
В Кыргызстане предлагают снизить цены на номера с особой комбинацией цифр
Chaarat Gold отметила улучшение инвестиционного климата в Кыргызстане
Столовую гостиницы «Семетей» отдали в аренду за 352 тысячи сомов
ОсОО «Идеал Хаус» продали за 142 миллиона сомов
Лицензию на разработку месторождения угля в Сулюкте продают за $8,2 миллиона
Опять выставлен на продажу Кара-Балтинский спиртовой завод
За полгода на руднике «Солтон-Сары» добыча золота выросла почти на треть
MegaСom будут продавать без аукциона
Более 8,2 тонны золота произвели на руднике «Кумтор» с начала 2017 года
Популярные новости
Добрались до&nbsp;воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище Добрались до воды. Кыргызстан намерен осушить Кировское водохранилище
Продажа MegaCom. Кто стоит за&nbsp;Еленой Нагорной? Продажа MegaCom. Кто стоит за Еленой Нагорной?
Кыргызстан решил денонсировать соглашение с&nbsp;Казахстаном о&nbsp;помощи в&nbsp;рамках ЕАЭС Кыргызстан решил денонсировать соглашение с Казахстаном о помощи в рамках ЕАЭС
Казахстан предложил ограничить экспорт угля Казахстан предложил ограничить экспорт угля
Бизнес
MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в&nbsp;76&nbsp;населенных пунктах! MegaCom: сеть 3,75G запущена еще в 76 населенных пунктах!
Связаться с&nbsp;О! можно в&nbsp;любое время суток Связаться с О! можно в любое время суток
Как сэкономить на&nbsp;связи, если ты&nbsp;СТУДЕНТ? Как сэкономить на связи, если ты СТУДЕНТ?
Бесплатный 4G&nbsp;WI-FI Wingle от&nbsp;MegaCom: быстрый и&nbsp;удобный Бесплатный 4G WI-FI Wingle от MegaCom: быстрый и удобный