В Кыргызстане два месторождения золота выставили на аукцион

В Кыргызстане два месторождения золота выставлены на аукцион. Об этом сообщил Государственный комитет промышленности, энергетики и недропользования.

Прогнозные ресурсы Кызыл-Ташского месторождения в Джалал-Абадской области Ала-Букинского района по категории Р1 составляют 3,2 тонны при содержании золота 5,04 грамма на тонну. Стартовая цена — $62,2 тысячи.

Площадь Ишакулидинская в Джалал-Абадской области Ала-Букинского района выставлена со стартовой ценой $38 тысяч 420. Площадь содержит скопление мелких кварцевых жил, однако повышенного содержания золота в нем не выявлено. Основная масса золота сконцентрирована в крупных крутопадающих кварцевых жилах — рудных телах. Его содержание колеблется от 0,2 до 3 граммов на тонну.

Аукцион состоится 8 декабря в 12.00 в здании Ала-Букинской районной государственной администрации.