К 15 ноября все соцобъекты Кыргызстана обеспечат углем. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель председателя Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кубан Мырзаканов.

По его словам, вскрышные работы на разрезе Кара-Кече начались с отставанием. В настоящее время проведены тендеры, поставка топлива началась. Социальные объекты на 82 процента обеспечены углем. «К 15 ноября обеспеченность будет 100 процентов. Остальные карьеры работают по ранее утвержденному плану», — сказал Кубан Мырзаканов.

Он добавил, что местное топливо на ТЭЦ Бишкека поставляется в штатном режиме. Проблем с подачей вагонов нет. Не хватает только автомобильного транспорта для перевозки угля до железнодорожной станции в Балыкчи.