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Экономика

«Кыргызалтын»: Инвестор из Китая не модернизирует производство на «Макмалзолоте»

«Инвестор из Китая не модернизирует производство на «Макмалзолоте», — прокомментировали ИА «24.kg» в ОАО «Кыргызалтын» выступление депутата Жогорку Кенеша Кожобека Рыспаева.

Напомним, накануне он заявил, что инвестору, готовому работать на Макмале, ставят подножку. В «Кыргызалтыне» уточнили, что речь не идет о модернизации действующего производства на комбинате «Макмалзолото».

«Кыргызалтын» заключил договор с ОсОО «Куранды девелопинг» об аренде земельного участка, находящегося на территории филиала «Макмалзолота». На нем планируется строительство абсолютно нового производственного объекта по переработке золотосодержащего сырья со всей республики», — рассказали в ОАО.
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