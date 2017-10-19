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Экономика

Электроприборы в ЕАЭС станут экономнее на 35-40 процентов

Евразийская экономическая комиссия разрабатывает техрегламент по энергосбережению. Об этом сообщают российские СМИ.

Основу документа составят 54 российских ГОСТа, которые позволят снизить потребление электричества на 35-40 процентов. 20 стандартов уже утверждены, а до конца года будут приняты остальные 34. Они начнут действовать в 2018-2019 годах. Ожидается, что ГОСТы войдут в техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В результате перехода оборудования на энергосберегающие технологии экономичными станут стиральные машины, телевизоры, холодильники и другая техника. Стандарты коснутся также посудомоечных и сушильных машин, морозильников, источников света и осветительных устройств, бытовых кондиционеров и тепловых насосов.

Если все государства ЕАЭС согласуют включение российских стандартов в техрегламент, то они войдут в ряд обязательных во всех странах союза.

На данный момент применение ГОСТов имеет лишь характер рекомендаций.
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