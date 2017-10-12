Выступление Алмазбека Атамбаева разделило общество Казахстана на два лагеря

«Казахстану нужно защищать свои инвестиции в Кыргызстане мирным путем», — заявил ИА «24.kg» экономический обозреватель из Казахстана Дмитрий Кривошеев.

По его словам, сейчас сложно сказать, как и когда разрешится нынешняя ситуация и делается ли это централизованно, то есть с подачи руководства Казахстана. Ведь, как стало известно накануне, премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков встретился с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и последний пообещал разобраться в ситуации на границе.

Сложно говорить о том, как отреагирует власть Казахстана на внешние вызовы со стороны Кыргызстана. Дмитрий Кривошеев

«Могу сказать, что общество Казахстана сейчас разделилось на два внушительных лагеря. Одни, в том числе и я, придерживаются мнения, что не нужно обращать внимания на выпады президента Кыргызстана. И уж точно не нужно сокращать объемы помощи. Наоборот, я считаю, что нужно активно наращивать сотрудничество, выделить запланированный $41 миллион на адаптацию экономики Кыргызстана к нормам ЕАЭС», — уверен Дмитрий Кривошеев.

Однако есть в Казахстане и те, кто выступает за нестабильные отношения между двумя странами. В том числе такие люди есть и в окружении президента Нурсултана Назарбаева. Они считают, что на слова Алмазбека Атамбаева нужно реагировать соответственно.

«И судя по тому, как развиваются события, их точка зрения сейчас доминирует», — считает экономический обозреватель.

Эксперт уверен, что дальше может усложниться не только ситуация на границе. Ведь через территорию Казахстана следуют и железнодорожные поезда в Кыргызстан. Чаще всего они практически не досматриваются. Сейчас ситуация может резко измениться. Это касается и автобусов, и грузовых перевозок.

«Дордой» сильно мешает внутренней торговле в Казахстане. Многие табачные компании просто «воют» от контрабандных поставок сигарет из Кыргызстана. Но пока этому не уделяется особого внимания. Сейчас же силовики могут начать досматривать все грузы более тщательно. В любом случае пока речь идет только об экономике», — подчеркнул Дмитрий Кривошеев.

Сейчас важно любыми способами сохранить стабильность в отношениях двух стран и сотрудничать как можно больше. Дмитрий Кривошеев

«Я считаю, что не нужно нагнетать обстановку, потому что агрессивная манера ответа может только усугубить ситуацию внутри Кыргызстана. Если эскалация внутри Кыргызстана дойдет до конфликта, то будет только хуже. В Кыргызстане свой бизнес ведут крупнейшие казахские компании. Защищать свои инвестиции, конечно, нужно, но мирным путем. Если будем усиливать противоречивые настроения в Кыргызстане, то могут повториться события 2005 и 2010 годов. И тогда инвестиции точно пострадают, может быть передел собственности», — заключил эксперт.